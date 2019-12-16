İTÜ’de Trendler Zirvesi gerçekleşecek

Her yıl başka bir trendi konu alan Trendler Zirvesi İTÜ Yatırım Kulübü tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlik, ‘Geleceğe Adaptasyon’ konu başlığıyla katılımcılarıyla buluşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Trendler Zirvesi, her yıl başka bir trendi işleyerek öğrencileri iş ve özel hayatlarında nasıl daha başarılı olabileceklerini göstermeyi hedefliyor. Bu sene ‘Geleceğe Adaptasyon’ trendi başlığıyla düzenlenecek olan etkinlik 20-21 Aralık tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği zirvede alanında uzman birçok yetkili konuşma yapacak.

Konuşmacılar arasında, n11.com CMO’su Zafer Özçelik, Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, Petrol Ofisi CIO’su Handan Karakuş, Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, İş İnsanı Alphan Manas ve birçok uzman bulunuyor.

Zirve hakkındaki bilgilere trendlerzirvesi.com adresinden ulaşılabilir.