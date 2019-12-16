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    Google'dan bir Türkiye açıklaması daha: Yeni Android cihazlar için uyardı, 'Çözüm için çalışıyoruz' dedi

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    Rekabet Kurumu’nun kestiği cezanın ardından Türkiye’deki faaliyetlerine dair bir açıklama daha yapan Google, “İş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik” dedi. Ancak şirket çözüm için uğraştıklarını vurguladı.

    ABD merkezli teknoloji şirketi Google ve Rekabet Kurumu arasında devam eden anlaşmazlık üzerine Android telefonların akıbeti merak edilirken, Google’dan yeni bir açıklama geldi.

    Şirket, Türk iş ortaklarıyla temasa geçtiklerini ve Türkiye’de satışa sunulacak yeni Android cihazlarda onlarla birlikte çalışamayacaklarını ilettiklerini duyurdu. Ancak şirket, “Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

    'Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz'

    Türkiye’den bir halkla ilişkiler firması tarafından HaberTürk’e servis edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi, Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra ağustos ayında yine Rekabet Kurumu’nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google’ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye’de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi."

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    "Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" denilen açıklamada "Bu çerçevede, Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik" bilgisi verildi.

    'Mevcut cihazlar normal biçimde çalışmaya devam edecek'

    Bunun, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geldiğini belirten Google, mevcut modellerin satışının ve çalışmasının ise normal şekilde devam edeceğini aktardı.

    Açıklamada, “Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek. Bu durumun Türkiye’deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz” denildi.

    Ne olmuştu?

    Rekabet Kurumu, rekabete aykırı davranışları nedeniyle Eylül 2018’de Google’a 93 milyon lira idari para cezası kesmiş ve şirkete durumu düzeltmesi için altı ay süre vermişti.

    7 Kasım’da durum değerlendirmesi yapan Rekabet Kurumu, değişiklikleri yeterli bulmadı ve Google’ın bu şekilde Türkiye’de faaliyet göstermeyeceğini açıklamıştı.

    Google bunun üzerine Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modellerine uygulamaları için artık lisans verilmeyeceğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Rekabet Kurumu, Telefon, Çözüm, Ceza, Android, Türkiye, Google
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