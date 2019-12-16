Blu TV'den Behzat Ç. açıklaması: İkinci sezonu 2020'de sizinle buluşturamıyoruz

Blu TV, geçen yıl içinde uzun bir aradan sonra izleyicisiyle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin ikinci sezonunun 2020 yılında yayınlanmayacağını duyurdu.

Geçen eylül ayında ilk sezon finali yayınlanan Behzat Ç.'nin, 2020 yılında gelmesi beklenen ikinci sezonu yayınlanmayacak. Blu TV'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de, Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimizde olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizinle buluşturamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BluTV'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

​

BluTV, Behzat Ç. dizisinin spin-off projesi olan yeni bir dizi yayınlayacağını duyurdu. 'Saygı' isimli dizi, Behzat Ç.’nin en sevilen karakterlerinden biri olan ve yıllar içinde dizinin değişmezlerinden biri hâline gelen Ercüment Çözer karakterine odaklanacak. Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı dizinin 2020 yılında yayınlanacağı açıklandı.

BluTV için #SAYGI vakti.



Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020’de sadece BluTV’de! 🎬 pic.twitter.com/CQ5alz5e8a — BluTV (@BluTV) December 16, 2019

​