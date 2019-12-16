Türklerin sosyal medyaya ne kadar vakit ayırdığı belli oldu

Türkiye, 2019 yılı verilerine göre sosyal medyaya günde 2 saat 46 dakika zaman ayırıyor. Bu da bir günün yaklaşık olarak yüzde 9’una denk geliyor. Listenin tepesinde ise Filipinler var.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı olarak basına yansıyan haber sayılarını inceledi. Türkiye'de geçen yıl sosyal medya odaklı 100 binin üzerinde haber yapıldığı açıklandı. Geçen yıl içerisinde ülkemizde sosyal medya konulu 131 bin 791 adet haber yapıldı.

Ayrıca sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin gündem oluşturmada daha etkili olduğu da belirtildi.

Ajans Press’in We Are Social’dan aldığı verilere göre Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı süre, günlük 2 saat 46 dakika. Sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkelerin başında ise günde 4 saat 12 dakika sosyal medya kullanan Filipinler, 3 saat 34 dakikayı sosyal medyada harcayan Brezilya ve 3 saat 31 dakika ile Kolombiya yer alıyor.