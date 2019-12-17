Sputnik'in Moskova'daki yılbaşı ağacı Türkçe konuşuyor

Rusya’nın başkenti Moskova’daki tarihi GUM alışveriş merkezinde kurulan dijital yılbaşı ağacıyla Sputnik’in yayın yaptığı ülkelerden yeni yıl haberleri ve gelenekleri günleri başladı. 19 Ocak’a kadar GUM ziyaretçileri, ağacın üzerinden Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden mesajlar ve bilgiler alabilecekler.

Bu yıl beşinci yıl dönümünü kutlayan Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyo’nun Moskovalılara ve kentin ziyaretçilerine hediyesi yılbaşı ağacı oldu.

Sputnik, 33 dilde yayın yapıyor ve birçok ülkenin yılbaşı geleneklerini biliyor. Bu nedenle dijital ağaçtaki bilgiler, eğlenceli yazılar ve mesajlar Rusça olduğu gibi, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Ermenice gibi birçok dilde yayınlanıyor.

Moldova’da Noel Baba’ya ne dendiği, Estonya’da yılbaşında ne ikramlar yapıldığı, Fransa ve İtalya’da yılbaşı sofralarında neler olduğu, yuvarlak ağaç süslerinin nerede bulunduğu gibi bilgiler ve birçok başka konunun cevabı Sputnik’in ağacından öğrenilebiliyor.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Sputnik, Kızıl Meydan’daki GUM’da bulunan Yılbaşı Ağacı projesinin medya partnerleri görevini üstleniyor.