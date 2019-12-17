İddia: Samsung, 2020 yılında Türkiye’de yeni telefonlarını satmayacak

Samsung'a yakın kaynaklara dayandırılan yeni bir iddiaya göre Samsung, Rekabet Kurumu ile Google arasındaki kriz nedeni ile 2020 model telefonlarını Türkiye'de satışa çıkarmayacak. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Technopat’ın özel bir kaynağa dayandırdığı haberde "Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Android sorunu, ülkemizde faaliyet gösteren firmaları etkiliyor. Türkiye’de en çok telefon satan şirketlerin başında gelen Samsung, Google’ın Türkiye’deki Android lisansıyla ilgili gelişmeler beklendiği için, 2020 model telefonlarını Türkiye piyasasına sürmekte gecikebilir" dendi.

Haber şöyle devam etti:

"Aldığımız özel bilgilere göre, tıpkı Huawei gibi Samsung da yeni duyuracağı Android işletim sistemli mobil cihazları ülkemizde hemen piyasaya sürmeyecek. Bu gelişmeler mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S11 ailesi gibi önemli akıllı telefonları etkileyebilir.

Google ve Rekabet Kurumu anlaşmaya varıp, lisans konusundaki problemler aşılana kadar, ülkemizde yeni Android cihazları göremeyebiliriz. Konu ile ilgili olarak Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu özel durum elbette ki şu an satışta olan Samsung telefonları etkilemiyor. Samsung’un konu ile ilgili açıklama yapması halinde haberimizi güncelleyeceğiz."