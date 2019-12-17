Otobüs kapısına 'Bu otobüsü Alman bir şoför kullanıyor' yazan sürücü işten çıkarıldı

Almanya’nın Dresden kentinde görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına eski Alman yazı karakteriyle ''Bu otobüsü Alman bir şoför kullanıyor'' yazan şoförün işine son verildi.

Dresden kentinde görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına ırkçılığı çağrıştıran yazı yazan şoför işten çıkarıldı. Dresden Trafik İşletmesi Sözcüsü, söz konusu şoförün tutumunun rahatsız edici bulunduğu, bu nedenle şoförün görevden alındığını açıkladı.

Peter Dörffel adlı yolcunun yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra ortaya çıkan durumun ardından şoföre sosyal medyada ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki yağdı.

'This bus is driven by a German': Outrage over anti-foreigner sign in Dresden https://t.co/BPcKEntNGS — The Local Germany (@TheLocalGermany) December 17, 2019

​Dörffel, yazıyı görünce çok şaşırdığını ancak bu tür tutumların artık son yıllarda kanıksandığını düşündüğünü belirtti.

Taşeron firma üzerinden çalıştığı öğrenilen şoförün yazısında Almanca imla hatası bulunduğu da görüldü.