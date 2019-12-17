Charlize Theron'dan samimi açıklamalar: Annem babamı vurdu ve bir tehdide son verdi, bunu konuşmaktan utanmıyorum

ABD’de bağımsız radyo kanalı NPR’a konuşan Charlize Theron, 15 yaşındayken annesi Gerda Moritz’in babasını vurarak öldürmesine dair hissettiklerini anlattı.

‘Çok hasta’ dediği babasının hayatı boyunca alkolik olduğunu belirten Theron, bu durumla yaşamanın da ‘bir hayli çaresiz’ hissettirdiğini söyledi. Theron, “Elbette o gece yaşananların hiç olmamasını dilerdim. Maalesef olayların kökenine inmediğiniz müddetçe olan şey bu” dedi.

Ünlü oyuncu, olay gecesini ise şöyle anlattı, “(Babam) O kadar sarhoştu ki, eve bir silahla geldiğinde yürüyecek hali bile yoktu. Annemle birlikte benim odamda kapının arkasındaydık, çünkü içeri girmek için zorluyordu, içeri girmesin diye ittiriyorduk. Bir adım geri çekildi ve öylece kapıya üç el ateş etti. Kurşunlardan hiçbiri bize isabet etmedi ki bu bir mucizeydi. Annem kendini korumak için, bu tehdide bir son verdi.”

Ailesinde yaşanan bu şiddeti pek çok insanla paylaştığını belirten ünlü Charlize Theron, “Bu konu hakkında konuşmaktan utanmıyorum, çünkü bu tür olayları ne kadar çok konuşursak yalnız olmadığımızı da o kadar çok fark ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’da doğan Charlize Theron'ın annesi bir tartışma esnasında babasını vurdu ve babası hayatını kaybetti. Annesi nefsi müdafaa gerekçesiyle ceza almadı.