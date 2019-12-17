Parçalarına ayrılan Apple Mac Pro ile peynir rendelendi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına da sunduğu yeni Mac Pro, parçalarına ayrıldı. iFixit ekibi tarafından yapılan işlemler, yeni Mac Pro'nun içinin nasıl göründüğünü ortaya koyarken, peynir rendeleme konusundaki 'performansını' da gösterdi.

ABD merkezli teknoloji devi'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni, hem tasarımı hem de fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kimi kesimler Mac Pro'nun fiyatının uygun olduğunu söylerken kimi kesimler ise 6.000 dolarlık başlangıç fiyatının ABD için bile yüksek olduğunu söylediler.

Apple'ın yeni Mac Pro'su, geçtiğimiz günlerde de Türkiye pazarına giriş yaptı. Tahmin edebileceğiniz üzere Apple Mac Pro'nun Türkiye fiyatı da gündeme bomba gibi düştü. Çünkü eğer bu bilgisayarı yüksek donanım özellikleriyle satın almak isterseniz, yarım milyon TL kadar ödeme yapmanız gerekiyor.

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre YouTube için çektikleri teknoloji videolarıyla dikkatleri üzerine çeken "iFixit" ekibi, Apple'ın en yeni masaüstü bilgisayarını incelemeye aldı ve bu bilgisayarın içini açtı. Sadece bununla da yetinmeyen ekip, yeni Mac Pro'nun tartışmalı tasarımına da yakından baktı. Şöyle ki; Apple'ın yeni Mac Pro'su daha çok peynir rendesine benzetilmiş, hatta bu konuyla ilgili sık sık dalga da geçilmişti. Yayınlanan video, Mac Pro'nun gerçek bir peynir üzerindeki performansını da ortaya koyuyor.



Görünüşe göre Apple, yeni Mac Pro'sunda her detayı düşünmüş. Çünkü iFixit ekibi yeni Mac Pro'yu zaten sayısı çok az olan parçalarına ayırmaya başladığında, bu bilgisayarın her detay düşünülerek geliştirildiği açıkça görülebiliyor. Ayrıca video, Mac Pro'nun fazlasıyla tartışmalı olan tasarımının, peynir rendeleme konusunda da fazlasıyla başarılı olduğunu ortaya koyuyor.