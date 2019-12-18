Bir YouTuber, lazer silahını elektrik silahına dönüştürdü

YouTube’da 3 milyondan fazla abonesi bulunan Michael Reeves, ‘Laser Tag’ oyununa farklı bir boyut getirdi. Kızılötesi alıcılı Laser Tag silahlarını yeniden proglamlayan Revees, tetiğe her bastığında karşı taraftaki oyuncuya elektrik veren bir donanım geliştirdi.

Amerikalı YouTuber ve yazılımcı Michael Reeves, Laser Tag oyununa biraz daha heyecan katmak adına oldukça ilginç bir yola başvurdu.

Webtekno'nun aktardığına göre oyuncuların giydiği kızılötesi duyarlı yelekleri düşük miktarlarda elektrik verecek şekilde yeniden programlayan Reeves, oyuncuların her vurulduklarında kısa süreli olarak elektrik şokuna maruz kaldıkları bir sistem geliştirdi.