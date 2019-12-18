Erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlanan kadına 120 bin dolar

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir hapishanede Aida Shyef Al-Kadi isimli kadın, erkek görevlinin önünde başörtüsünü ve elbisesini çıkarmayı reddedince hücreye konuldu. Aida Shyef Al-Kadi bu sebepten 120 bin dolar tazminat alacak.

Guardian gazetesinin haberine göre ABD Ohio doğumlu 57 yaşındaki Aida Shyef Al-Kadi, bir erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlandığı için 120 bin dolar tazminat alacak.

Ağustos 2013'te işlediği trafik suçunun duruşmasına gelmediği için tutuklama emri çıkarılan kadın teslim olduktan sonra, Ramsey bölge hapishanesine gönderildi.

Hapishaneye girişi sırasında Al-Kadi'den erkek görevlinin önünde elbisesini ve başörtüsünü çıkarması istendi. Al-Kadi çıkarmayı reddedince bir hücreye konuldu. Kadın 24 saat hücrede kaldı.

Woman allegedly forced to remove hijab for mugshot gets $120,000 in settlement Aida Shyef Al-Kadi describes ‘humiliating and harmful experience’ after officers allegedly made her strip and gave her bedsheet to wear A Minnesota Muslim woman has received... https://t.co/kFnbwOHiwT pic.twitter.com/uK6w9Lmutg — Top U.S. & World News🗽 (@USRealityCheck) December 18, 2019

​Hücreye ilk götürüldüğü an fotoğrafın herhangi bir yerde yayınlanmayacağı teminatıyla erkek görevlinin önünde vesikalık için başörtüsünü çıkaran Aida Shyef Al-Kadi, 2 kadın görevlinin yanında da elbisesini çıkararak hapishane üniformasını giydi.

Aida Shyef Al-Kadi'nin hapishanede çekilen fotoğrafı ise hapishanenin verdiği güvenceye rağmen aylar sonra bir internet sitesinde yayınlandı. İnternet sitesi fotoğrafın kaldırılması için para istedi.

Açılan dava sonunda ise Al-Kadi 120 bin dolar tazminat almaya hak kazanırken, hapishane yönetimi başörtülü kadınlara yönelik uygulamalarını değiştirme kararı aldı.