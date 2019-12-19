Forbes’un en çok kazanan YouTube yıldızları listesine giren 5 yaşındaki Rus Anastasiya: Yılda 18 milyon dolar kazanıyor

Ailesinin yönettiği altı adet YouTube kanalının yıldızı Anastasiya’nın en popüler hesabı olan Like Nastya’nın 42.3 milyon abonesi var. Videolarda çoğunlukla Anastasiya, ailesiyle oyunlar oynuyor, iyi davranış biçimlerini öğreniyor.
Doğduğunda serebral palsi teşhisi konulan küçük kızın ailesi, internette tedavi süreci ve yaşamı hakkında videolar paylaşmaya başladı. Videolar daha sonra büyük başarı elde etti. Krasnodar’da yaşayan aile, geçen yıl ABD’ye taşındı.
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Anastasiya, şimdi de Forbes dergisinin en çok kazanan YouTube yıldızları listesinde yer alıyor ve yılda 18 milyon dolar gelir elde ediyor.
Forbes’un listesinin başını 26 milyon dolar gelirle 8 yaşındaki Ryan Kaji çekiyor.
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