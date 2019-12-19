Forbes’un en çok kazanan YouTube yıldızları listesine giren 5 yaşındaki Rus Anastasiya: Yılda 18 milyon dolar kazanıyor

Forbes dergisinin hazırladığı en çok kazanan YouTube yıldızları listesinde, Rusya’nın Krasnodar kentinden 5 yaşındaki Anastasiya Radzinskaya yer aldı. En başarılı içerik üreten isimlerden biri olan Anastasiya, yılda 18 milyon dolar kazanıyor.

Ailesinin yönettiği altı adet YouTube kanalının yıldızı Anastasiya’nın en popüler hesabı olan Like Nastya’nın 42.3 milyon abonesi var. Videolarda çoğunlukla Anastasiya, ailesiyle oyunlar oynuyor, iyi davranış biçimlerini öğreniyor.

Doğduğunda serebral palsi teşhisi konulan küçük kızın ailesi, internette tedavi süreci ve yaşamı hakkında videolar paylaşmaya başladı. Videolar daha sonra büyük başarı elde etti. Krasnodar’da yaşayan aile, geçen yıl ABD’ye taşındı.

View this post on Instagram 🥰 A post shared by Like Nastya (@likenastya) on Dec 14, 2019 at 7:56pm PST

Anastasiya, şimdi de Forbes dergisinin en çok kazanan YouTube yıldızları listesinde yer alıyor ve yılda 18 milyon dolar gelir elde ediyor.

Forbes’un listesinin başını 26 milyon dolar gelirle 8 yaşındaki Ryan Kaji çekiyor.