Uludağ'da ölen dağcılardan Mert Alpaslan son yolculuğuna uğurlandı

Uludağ’da kaybolan amatör dağcı Mert Alpaslan’ın cansız bedeni 17 gün sonra bulunmuştu. Alpaslan’ın cenazesi bugün Büyükçekmece'de Kuba Camii’nden kaldırıldı. Amatör dağcının eşi Burcu Alpaslan’ın taziyeleri kabul ettiği sırada güçlükle ayakta durduğu görüldü.

‘Daha ilk gece olmuş’

Mert Alpaslan’ın halası Sedef Sayar, “Kimse böyle bir acı ile sınansın istemem. Daha ilk gece olmuş. Herkes elinden geleni yaptı. Mücadele etmişler ama olmadı. Dediğim gibi bizimle umudumuzu, acımızı paylaşan herkese minnettarız. Herkes hakkını helal etsin. Acımız çok büyük, iki tane pırıl pırıl evladımızı veriyoruz. Bence hem bizim hem ülke için çok değerli iki tane pırıl pırıl çocuk. Kader diyelim. Özenle haber yapan, verdikleri haberlere dikkat eden basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaştan Efe Sarp'ın cenazesi ise memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirildi.

Baba Tangör Sarp, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Makine mühendisi olan oğlum çok zeki ve başarılıydı. Bize uğramadan dağa çıktılar. Uğrasalardı belki böyle olmazdı. Günübirlik gittiği için öyle yapmamışlar. Kaybolduklarında şansızlığa uğramışlar. Yolu da bulmuşlar çok güzel fakat karşıdan karşıya geçerken suyun içine düşmüşler. Düşünce ne olur? Eksi 16 derece…Hipotermi olmuş, 100 metre gitmiş düşmüş. Çok zekiydi, bir değer kayboldu."

Sarp'ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Cumaönü Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Önce eşyaları bulundu

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde dün sabah erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

© Fotoğraf : Twitter Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton bulunmuştu.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen iki cesetten birinin Efe Sarp'a, diğerinin Mert Alpaslan'a ait olduğu teşhis edilmiş, ölüm nedenleri ise "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak açıklanmıştı.