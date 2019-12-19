2019'un en kötü 30 şifresi belli oldu

Siber güvenlik şirketi SplashData'nın hazırladığı '2019'un en kötü şifreleri' listesinin başında, geçen yıl olduğu gibi '123456' var. Bunu '123456789' ve 'qwerty' takip ediyor.
Listede ayrıca 'qwertyuiop' ve '7777777' gibi bazı yeni şifreler de bulunuyor. SplashData, karmaşık görünen parolaların bile klavyede yan yana olan tuşlardan oluşturulduğunu ve bu parolaların kullanılmasının bilgisayar korsanlarını kandıramayacağını söylüyor.
Listenin tamamı şöyle:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- 1234567
- 12345678
- 12345
- 111111
- 123123
- abc123
- qwerty123
- 1q2w3e4r
- admin
- qwertyuiop
- 654321
- 555555
- 7777777
- 888888
- 123qwe
- 666666
- 1qaz2wsx
- 333333
- liverpool
- 777777
- 1q2w3e4r5t
- !@#$%^&*
- aa123456
- 987654321
- zxcvbnm
- passw0rd
- 121212
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