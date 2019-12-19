Rize’de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ortan köyünde 69 yaşındaki Necati Yılmaz ve 61 yaşındaki eşi Hanife Yılmaz'ın kendilerine ait arazilerinde kestikleri ağaç üzerlerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri çiftin kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Can verdikleri yerden alınan çift otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.