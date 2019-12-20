İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 110 kişiden 93'ü tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi.

Zanlılardan 93'ü uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hale geçirilmişti.