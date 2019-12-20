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    Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi’nde traktörle tarlasını süren Ramazan Akdağ’ın pulluğuna bir taş takıldı. Akdağ’ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapılırken, Müze Müdürlüğü görevlileri taşın M.S. 200’lü yıllardaki Roma dönemine ait kamalı ve insan figürleri olan özel bir mezar taşı olduğunu belirledi.

    Traktörle tarla sürerken Roma dönemine ait mezar taşı buldu

    © DHA /
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    Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde traktörle tarlasını süren Ramazan Akdağ’ın pulluğuna bir taş takıldı. Akdağ’ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapılırken, Müze Müdürlüğü görevlileri taşın M.S. 200’lü yıllardaki Roma dönemine ait kamalı ve insan figürleri olan özel bir mezar taşı olduğunu belirledi.

    Altıntaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde oturan Ramazan Akdağ, önceki gün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna büyük bir taş takıldı. Traktörden inen Akdağ, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Mahalle Muhtarı Niyazi Akkoç'a haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarlada ve taş üzerinde yaptıkları incelemenin ardından Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti.

    1800 yıllık tarihi eser çıktı

    Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, M.S. 200’lü yıllara ait eserin Roma dönemine ait mezar taşı olduğu, üzerinde kamalı ve insan figürleri bulunan eserin, özel yapım olduğu tespit edildi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Çiftçi Ramazan Akdağ, mezar taşını yetkililere bildirerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, “Tarlamı sürerken traktörün pulluğuna taş takıldı. Ben de traktörle çıkardım. Baktım büyük bir taş. Yazılı bir şeyler var. Temizledim, baktım tarihi eser biçiminde bir şeyler var. Altıntaş karakolumuzu aradım, bilgi verdim. Bunlar da ekip gönderdi. Ekibin sayesinde taşı aldılar gittiler. Vatandaşlık görevimi yaptığıma inanıyorum. Devletimize, milletimize faydalı olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

    Mecidiye Köyü Muhtarı Niyazi Akkoç ise, Akdağ’ın duyarlı davrandığını belirterek, “Hırsızlık sadece cepten alma, evden çalmakla olmaz. Arkadaşım çift sürerken bulmuş, bize bildirdi. Biz de karakolumuzla irtibata geçtik. Gerekli yerlere bildirildi. Tarihi eser niteliği taşındığı söylendi” diye konuştu.

    Kütahya Müze Müdürlüğü görevlileri, teslim aldıkları mezar taşının detaylı incelemesinin ardından sergileneceğini ifade etti.

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    Etiketler:
    mezar taşı, Roma dönemi, Ramazan Akdağ, Altıntaş, Kütahya
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