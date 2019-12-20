Traktörle tarla sürerken Roma dönemine ait mezar taşı buldu

Altıntaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde oturan Ramazan Akdağ, önceki gün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna büyük bir taş takıldı. Traktörden inen Akdağ, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Mahalle Muhtarı Niyazi Akkoç'a haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarlada ve taş üzerinde yaptıkları incelemenin ardından Müze Müdürlüğü ile irtibata geçti.
1800 yıllık tarihi eser çıktı
Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, M.S. 200’lü yıllara ait eserin Roma dönemine ait mezar taşı olduğu, üzerinde kamalı ve insan figürleri bulunan eserin, özel yapım olduğu tespit edildi.
Mecidiye Köyü Muhtarı Niyazi Akkoç ise, Akdağ’ın duyarlı davrandığını belirterek, “Hırsızlık sadece cepten alma, evden çalmakla olmaz. Arkadaşım çift sürerken bulmuş, bize bildirdi. Biz de karakolumuzla irtibata geçtik. Gerekli yerlere bildirildi. Tarihi eser niteliği taşındığı söylendi” diye konuştu.
Kütahya Müze Müdürlüğü görevlileri, teslim aldıkları mezar taşının detaylı incelemesinin ardından sergileneceğini ifade etti.
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