Yeni ‘Barbie’ olmak isteyen Rus genç kız: Popom ve memelerim doğal

‘Barbie’ye benzemek isteyenler kervanına Rusya’nın Yekaterinburg kentinden 18 yaşındaki Tala Kotova da katıldı. Neredeyse anaokulundan beri ‘Barbie’ olmak istediğini belirten Kotova, sadece bir kez estetik ameliyat geçirdiğini, vücudunun tamamen doğal olduğu ileri sürdü.
Daily Star’a konuşan Kotova, “Popom ve memelerim tamamen orjinal. Bu konuda rahatım” dedi.
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Habere göre, Kotova, geceleri ‘partileme’ alışkanlığına engel olduğu için lise öğrenimini bıraktı ve nefret dolu kişilerin hayat tarzını eleştirmelerini umursamıyor.
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Kotova, “Sorun yok, sınavları bir gün geçerim. Şu an kendimi geliştirmeye odaklanmış durumdayım. Birçok kız hayatımın sadece yüzde 10’unu bile gördükten sonra benim gibi olmak istiyor. Tek yaptığım ise en iyi makyaj ürünlerini alıp iki günde bir solaryum ve spora gitmek” dedi.
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знаю,с нами ты пропадёшь,но я запру тебя в сейф⛓ #ghettobarbie
Gevşemeyi, dışarıda yemek yemeyi ve ‘Barbie’ partileri vermeyi sevdiğini belirten Kotova’nın masrafları ise ebeveynleri tarafından karşılanıyor.
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Ebeveynlerinin emlak işiyle uğraştığı belirtilirken, genç kız bu ailesinin işiyle ilgili sırları paylaşmak istemediğini kaydetti.
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