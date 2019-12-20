Iğdır’da 3 yıldır kayıp olan adamın cesedi foseptik çukurunda bulundu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 2016 yılından bu yana kayıp olan Selahattin Karakuş’un cesedi abisinin evinin foseptik çukurunda bulundu. Olayla ilgili Bahattin ve Medine Karakuş çifti tutuklandı.

Iğdır’da bahçelerindeki foseptik çukurunda ceset bulunduktan sonra gözaltına alınan Karakuş çifti tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından cesedin ait olduğu, Selahattin Karakuş 'un 20 Temmuz 2016'dan beri kayıp şahıs olarak arandığı öğrenildi.

Kayıp şahısla ilgili şüpheli durumların tespiti üzerine oluşturulan faili meçhul olay aydınlatma çalışma grubunca başlatılan araştırmalar sonucu biri güvenlik korucusu üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öldürenler abisi ve yengesi

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki ifadeleri doğrultusunda kayıp Selahattin Karakuş’un aile içi meseleler nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirildi.

19 Aralık 2019 günü, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı birimleri, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadavra köpeklerinden de faydalanarak yaptıkları çalışmalarda Selahattin Karakuş’un cesedi ait olduğu değerlendirilen kemik ve elbise parçaları buldu.

© İHA / Selahattin Karakuş’u arama çalışmaları kapsamında foseptik çukuru etrafında insan kemikleri bulunmuştu

Olayı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen abi Bahattin Karakuş ile maktulün yengesi Medine Karakuş isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.