Ölen 2 yaşındaki kızlarını yeniden diriltmek isteyen Hıristiyan çift için başlatılan kampanyaya 50 bin dolar bağış

Ebeveynler Andrew ve Kalley Heiligenthal’ın bu çağrısına kulak veren Bethel Kilisesi, GoFundMe adlı internet sitesi üzerinden bir kampanya başlattı. Kilise yönetimince açılan kampanyaya kısa sürede 50 bin dolar bağış yapıldı.
Anne Kalley sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tanrının bu küçük kızı yeniden hayata getireceği inancıyla bizimle birlikte durmak için dünyanın her yerindeki kiliselerden dua bekliyoruz. Onun bu dünyadaki vadesi henüz dolmadı” ifadelerini kullandı.
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We’re asking for prayer. We believe in a Jesus who died and conclusively defeated every grave, holding the keys to resurrection power. We need it for our little Olive Alayne, who stopped breathing yesterday and has been pronounced dead by doctors. We are asking for bold, unified prayers from the global church to stand with us in belief that He will raise this little girl back to life. Her time here is not done, and it is our time to believe boldly, and with confidence wield what King Jesus paid for. It’s time for her to come to life.
Yapılan bağışların ailenin bu süreçte karşılaşacağı ‘beklenmedik harcamalarına’ aktarılacağını belirten Kilise yönetimi ve kampanyaya destek veren bağışçılar, küçük Olive’in küresel dua dayanışmasıyla hayata yeniden döndürülebileceğini umut ettiklerini dile getiriyor.
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Day 4 is a really good day for resurrection. All hail, make way for King Jesus! Thank you so much for joining your faith to ours, we feel your strength and radical belief. Keep declaring life over Olive Alayne with us. “It is finished” were His last words before bursting back in resurrection life, so we’re not done. It is finished, so we’re not done. This is awakening. Come alive, Olive!
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