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06:02 21 Aralık 2019
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    Tumblr

    Tumblr'ın pornografik içerik yasağı sitenin trafiğini azalttı

    © AFP 2019 / Lionel Bonaventure
    Yaşam
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    Tumblr, 1 sene önce 'yetişkinlere yönelik içerik' yasağını başlattı. 1 yıl içerisinde sitenin trafiğinde sert bir düşüş yaşanırken bir zamanlar 1.1 milyar dolarlık şirket, yalnızca 3 milyon dolara satıldı.

    17 Aralık 2018 tarihinde, Tumblr 'yetişkinlere yönelik içerik' yasağına başlamıştı. 'Pornografi ve çıplaklık yasağı' olarak bilinen düzenlemeyle birlikte sitenin trafiği sert bir şekilde düşerken WordPress'in sahibi Automattic tarafından yalnızca 3 milyon dolara satın alınmıştı.

    Bir zamanlar diğer platformlarda izin verilmeyen NSFW (Not Safe For Work / Çalışmak İçin Güvenli Değil) içeriklerinin adresi olarak görülen Tumblr, bazı kullanıcılar tarafından cinsellik için kullanılan bir mecraydı. 

    Dahası, Tumblr'ın yasakta kullandığı algoritma, Pokémon'dan televizyon programlarının ekran görüntülerine kadar birçok içeriğin kısıtlanmasına neden oluyor. Tumblr kullanıcıları, platforma benzer bir topluluk bulmak için başka mecralar aramaya devam ediyorlar.

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    Webtekno'nun aktardığına göre, Tumblr'ın yeni politikasıyla birlikte pornografi ve çıplaklığın yanı sıra 1 yıl içerisinde kahvaltı, anime ve internet meme'leri yasaktan nasibini aldı. Hatta Tumblr'ın yasakla ilgili açıklaması dahi NSFW olarak işaretlendi. Tumblr; bu politikayı, çocuk pornosu barındıran bir içerik nedeniyle Apple Store'dan geçici olarak çıkartılmasına karşılık benimsemişti ancak sonuçları şirket için de beklenmedik oldu.

    2019 verilerine göre Tumblr'ın aylık tekil ziyaretçi sayısı yüzde 20'den fazla azaldı. Siteyi ziyaret eden kişi sayısı ve sitede harcanan zaman da 2019 yılında sert şekilde düştü. Tumblr uygulamasının ilk kez indirilme sayısı da yüzde 32 oranında azaldı.

    Tumblr'ın en büyük topluluklarında aktif olan birçok kullanıcı, bir zamanların gözde platformunun hayatlarındaki yerinin 1 yıl içerisinde küçüldüğünü kaydediyor. İnsanların artık Tumblr'dan bahsettikleri tek zamanın, onun NSFW yasağı nedeniyle öldüğünü konuştukları zaman olduğu belirtiliyor.

    Tumblr, internetin ana akım mecralarında kendilerine yer bulamayan marjinal grupların sığınağı işlevini görüyordu. Seks işçileri, erotik eserler üreten yazarlar ve sanatçılar, LGBT topluluğu bu kategorilerden yalnızca bazılarıydı. Tumblr, NSFW içeriklere izin verilen ender ana akım sosyal ağlardan birisiydi.

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    Tumblr'ı başka amaçlar, örneğin kendi eserlerini satmak için kullanan kullanıcılar da yasağın kendilerini ağır bir şekilde etkilediğini belirtiyorlar. Yasaktan sonra topluluk üyelerinin DeviantArt ve Twitter gibi NSFW içeriklerin hâlâ kısmen serbest olduğu platformlara yöneldiği söyleniyor.

    Bununla birlikte, Tumblr'ın düşüşüne yalnızca pornografik içerik yasağı neden olmadı. 2013 yılında Yahoo tarafından 1,1 milyar dolara satın alınan sitenin kullanıcı sayısı zaten düşüyordu. Yahoo'nun platformu canlandırma çabası başarısız olurken artan reklamlar ve yenilik eksikliği daha fazla kullanıcının ayrılmasına sebep oldu. 2017 yılında Verizon, Tumblr'ı da içerecek şekilde Yahoo'yu satın aldı ve Tumblr'ın kurucusu ve CEO'su David Karp şirketten ayrıldı.

    Bu sene içindeyse Verizon siteyi, WordPress'in ana firması Automattic'e 3 milyon dolara sattı. Bu değer, oldukça düşüktü ve sosyal medyada yankı buldu. Bazı kullanıcılar Automattic CEO'su Matt Mullenweg'in NSFW içerikleri yeniden serbest bırakabileceğine dair umutlarını dile getirirken Mullenweg bu iddiaları hızla yalanladı.

     

    Etiketler:
    Sosyal medya, Ziyaretçi, pornografik, Tumblr
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