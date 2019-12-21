Kendisine Robin Hood diyen yardımsever yeniden ortaya çıktı

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtıp, bakkallardaki veresiye borçlarını kapatan ve kendisine 'Robin Hood' lakabı takan kimliği belirsiz kişi bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı.

Mart ayında İstanbul'da gecekondu mahallelerinde ihtiyaç sahiplerinin kapılarının altından içinde 1000 TL olan zarflar bırakılmaya başlandı. Kimliği belirsiz aynı kişi bakkallara gidip, maddi sıkıntı çeken ailelerin veresiye borçlarını da kapatıyordu.

Önce Beyoğlu'ndaki Hasköy Mahallesi'nde ortaya çıkan ve daha sonra Başakşehir'deki yine gecekonduların yoğun olduğu Şahintepesi Mahallesi'ne giden yaklaşık 10 kişilik grup, durumu iyi olmayan ve zorlu şartlar altında yaşayan mahalle sakinlerine, kapılarını çalıp, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıttı.

Gruptaki kişiler, mahallelinin 'Kimsiniz?' ve 'Bu para nereden çıktı?' gibi sorularına ise sadece bunu yapanın bir iş insanı olduğu cevabını verdi.

'Bana Robin Hood deyin'

Hayırsever ve çalışanları daha sonra 12 Kasım'da Tuzla'daki Mimar Sinan Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta da Ataşehir'deki Yenisahra'da ortaya çıktı.

Bu kez bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları da sildirip, çocuklara da harçlık dağıtan kişi, kendisine isminin sorulmasına karşılık "İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter" dedi.

Üsküdar'daki gecekonduların yoğun olduğu Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıkan hayırsever, yine 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. 'Robin Hood' lakaplı kişi daha sonra yanındaki grupla birlikte, yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı.