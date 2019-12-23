Star Wars yönetmeni, 'Skywalker'ın Yükselişi'ne gelen eleştirilere yanıt verdi: Onlar da haklı

Star Wars serisinin son filmi 'Skywalker'ın Yükselişi' eleştirmenler ve hayranlardan karışık tepkiler aldı.

Bazı hayranlar 'Skywalker'ın Yükselişi'nin 9 filmlik serinin 'hak ettiği' son olduğunu ifade ederken, bazıları ise bu görüşün karşı tarafında yer aldı. Film, Rotten Tomatoes'da en düşük not alan Yıldız Savaşları filmlerinden biri oldu.

Vanity Fair panelinde konuşan Abrams, bahsi geçen değerlendirmeleri haklı bulduğunu söylerken, "Filmi her şeyden çok sevenler de haklı" dedi. Ünlü Yönetmen, "Yıldız Savaşları konusunda nasıl herkesi memnun edebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

"Bir tasarım, müzik, hikaye seçiminin bazılarını memnun edip, bazılarını etmeyeceğini başından beri biliyorduk" diyen Abrams, "Ve hepsi haklı" diye konuştu.