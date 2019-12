Anadolu kentlerinde internetten yemek siparişine yoğun talep var

Milliyet gazetesinin haberine göre Türkiye'de online yemek siparişi İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerden sonra Anadaolu'da da talep görüyor. Sektörün en büyük firması Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, internetten yemek siparişinin Anadolu’da da giderek yayıldığını belirterek, “2019’un ilk 10 ayında bir önceki döneme göre Anadolu kentlerinde online sipariş adedi yüzde 63 artarken, bu şehirlerdeki restoranlar ciroları ortalama yüzde 87 yükseldi. Anadolu kentlerindeki büyüme İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu Türkiye ortalamasının 2 katının üzerinde” dedi.

Restoran zincirlerinden çok tekil restoranlara ilgi arttı

Anadolu’daki büyümenin çoğunun tekil restoranlardan geldiğini dile getiren Aydın, şunları söyledi:

“Bir zincir restorana dahil olmayan ve tek şube olarak faaliyet gösteren tekil restoranlar, bu yıl da online yemek siparişi sisteminden daha fazla faydalandı. Türkiye genelinde tekil restoran sayısında yüzde 37’lik artış yaşanırken, tekil restoranların sipariş adetleri yüzde 55, ciroları ise ortalama yüzde 75 arttı. Anadolu kentleri bazında tekil restoranların hem sipariş rakamlarında hem de cirolarında yaşanan artış çok daha fazla. Anadolu kentlerindeki tekil restoranların sayısında yüzde 45 artış yaşanırken, bu restoranların sipariş adetlerinde yüzde 76, cirolarında ise yüzde 98’lik artış yaşandı.”

Online siparişte öne çıkan Anadolu kentlerinin başında Antalya geliyor

Nevzat Aydın, bazı şehirlerin online siparişte öne çıktığını, bu şehirlerin Antalya, Eskişehir, Bursa, Adana, Kocaeli, Denizli, Muğla, Konya, Trabzon ve Samsun şeklinde sıralandığını aktardı.

Yemeksepeti’nin CEO’su Aydın, “Anadolu kentlerinde online siparişte vazgeçilmeyen lezzetler olarak burger, lahmacun, döner, pizza ve kebap başı çekiyor. Son yıllarda ev yemekleri, tatlı, kahve ve kahvaltı siparişlerinde de hızlı bir artış yaşanıyor” dedi.

Aydın, Anadolu kentlerindeki restoranların online yemek siparişi ekosistemine daha fazla dahil olmasına katkıda bulunmak istediklerini de vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yerel bir restoranın sadece telefon siparişleriyle yeterince büyümesi mümkün değil. Online yemek siparişi sistemine dahil olduklarında çok daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyorlar ve cirolarında önemli artışlar yaşanıyor. Biz onlara nasıl daha iyi servis verebilecekleri, nasıl pazarlama yapacakları gibi konularda da danışmanlık veriyoruz. Ayrıca, online market siparişi hizmetini de Anadolu’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 2020’de Banabi ile de Anadolu’da büyük hedeflerimiz var.”

Market siparişi hızlı büyüyor

Yemeksepeti olarak 2019 yılını iyi geçirdiklerini de aktaran Nevzat Aydın, “Kurulduğumuz günden beri her yıl yüzde 50’nin üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bu hedefi de her yıl tutturuyoruz. 2019’un ilk on ayında yüzde 55 ciro büyüme oranı ile hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. 68 ilde 21 binin üzerinde üye restoranla hizmet veriyoruz. Bu yıl yemek siparişi deneyimimizi Banabi ile market alışverişine taşıdık. Banabi, nisandan bu yana hedeflerimizin de ötesinde büyümesini sürdürüyor. Günde ortalama 120 bin ürün siparişi alıyoruz” dedi.

Bisiklet kurye seneye geliyor

Aydın, 2020 hedefleriyle ilgili de şunları söyledi:

“2020 Banabi’nin hızlı büyümesine devam ettiği bir yıl olacak. Bugün 40 olan depo sayımızı en az 3-4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul’un tamamında hizmet vermeye başlamak, şu anda 6 olan şehir sayımızı 15 şehre çıkarmak, hizmet verdiğimiz her şehirde ulaştığımız kullanıcı sayısını ve sipariş sayılarımızı en az 5-6 kat artırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl ‘Vale Bisiklet Kurye’ projesini geliştirmek de odağımızda olacak.”