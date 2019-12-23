Askerliğinin bitmesini istemeyen er çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Samsun'da askerliğinin bitmesine 20 gün kalan bir er, askerlik görevine devam etmek için intihar girişiminde bulundu. İsteği üzerine polis ekiplerince kendisine ulaştırılan Türk bayrağını Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katında açan er, ikna edilip binadan indirildi.