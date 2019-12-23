4 yaşındaki Berra'nın sırtından 100 adet saçma çıkarıldı

Nevzat Köse ve 4 yaşındaki kızı Berra 29 Kasım’da Tarsus Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Baba kızın yaralanmasına sebep olan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar Ünal Murat Çelebioğlu ve Ahmet Duran Köşkeroğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vücuduna 100 saçma isabet eden Berra, olayı henüz atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını söyleyen baba Nevzat Köse şunları söyledi:

"Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı."

Berra’nın annesi Arzu Köse ise kızını kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü hissettiğini anlattı: "Ben ayakta duramıyordum zaten, ben de ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. Saçma yarası aklımıza bile gelmedi. Bu tür kişilerin, kötü adamların toplumda gezmesini istemiyorum" dedi.

Aile küçük kızlarının vücudundan çıkarılan bir miktar saçmayı ise evlerinde tutuyor.