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    Türkiye Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada

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    Sputnik Türkiye
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    Deloitte şirketi tarafından yapılan çalışmaya göre 2019 yılında Türkiye Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada yer aldı. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken, bu oran Avrupa’da yüzde 21.

    Deloitte tarafından 7 yıldır yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 6 kıtada 28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

    Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş Türkiye'nin sosyal medya kullanımında ilk sırada yer aldığını söyledi.

    Aslantaş, "Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış göstermiş. Bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Twitter ve Instagram kullanımında Türkiye birinci sırada" dedi.

    Erkeklerin kadınları geçtiği 2 uygulama var

    Metin Aslantaş'ın açıkladığı verilere göre kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.

    Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 55’i oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor.Bu oranla Türkiye’deki kullanıcılar anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

    ​Araştırmaya göre market alışverişleri dijital ortama taşındı. Kullanıcıların yüzde 31’i ayda en az 1 kere market ve temel ihtiyaç alışverişlerini cep telefonlarından yaptı.Kullanıcıların yüzde 68’i şimdiye kadar en az 1 defa market ve yemek dağıtımı hizmetlerini kullandı.

    Telefon değiştirme sıklığı azaldı

    Metin Aslantaş, Türkiye'de telefon değiştirme sıklığının dövizdeki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle 2017 yılına kıyasla azaldığını belirterek,

    "2017 yılında, son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı bu yıl yüzde 64’ten yüzde 58’e düştü. Türkiye özelinde telefon değiştirme sıklığının azalmasında bazı ilave faktörlerin öne çıktığı düşünülüyor. 2017 yılından sonra döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal telefonlar üzerinde fiyat baskısı oluşturması tüketicilerin yeni telefon alma isteğini azalttı" dedi.

    Telefon bağımlılığı mental ve fiziksel problem yaratıyor

    Araştırmaya göre Türkiye’deki telefon kullanıcıları Avrupalılara göre daha fazla mental ve fiziksel sorun yaşıyor. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken, bu oran Avrupa’da yüzde 21. Kullanıcıların yüzde 32’si çok fazla telefon kullanımı yüzünden, aile veya arkadaşlarıyla bir arada olduklarında yüz yüze iletişim kuramadıklarını ifade ediyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 26’sı çok fazla telefon kullanımından dolayı fiziksel problemlerle karşılaştığını belirtirken bu oran Avrupalı kullanıcılar arasında yüzde 7 olarak belirlendi.

    Etiketler:
    Deloitte, Twitter, Instagram
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