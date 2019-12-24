Adana’da bilerek kaza yapan çete yakalandı: 'Düğünümüz var', 'damat lazım' şifrelerini kullanıyorlardı

Adana’da başta okuma yazma bilmeyen 70 yaşındaki kayınvalidesi olmak üzere ailesinden farklı kişilerin üzerine çok sayıda yeni otomobil alan adam, otomobillerin orijinal parçaları yerine hasarlı parçalar taktı. Ardından hepsi önceden ayarlanan trafik kazaları yaparak kurduğu çeteyle birlikte sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdı.

Adana'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri yakalandı.

Sedat T.'nin kendi üzerine 13, annesine 5, babasına 10, teyzesine 7, kardeşine 11, 70 yaşındaki okuma yazma bilmeyen ve ehliyeti olmayan kayınvalidesine de 8 sıfır kilometre araç aldığı, bu araçların hepsinin de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Orijinal parçaları geri takıp tamir edilmiş gibi gösterdiler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.

Dolandırıcılık çetesi, tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdı. 221 kişinin olaylara karıştığı tespit edildi.

Zanlılar arasında belediye otobüs sürücüleri de var

Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücüsü olduğu tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol tedbiriyle, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıktı. Zanlılar kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde 'düğünümüz var'; kaza yapacak sürücü için de 'damat lazım' şifresini kullanıyorlardı.