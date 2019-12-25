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    Seks robotlarındaki yapay zeka hala çok temel özelliklere sahip: Sorulara cevap verebiliyorlar fakat uzun cümleler kuramıyorlar. Seks robotları Çin’in arama motoru Baidu tarafından desteklenen veritabanında yer alan kelimeleri kullanıyor.

    Seks robotu tehlikesi: Cinsiyete dayalı şiddeti artırabilirler

    © REUTERS / Aly Song
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    Giderek büyüyen bir sektör haline gelen seks robotlarıyla ilgili uzmanlar bir konuya dikkat çekiyor. Uzmanlara göre robotların pornografik tasarımı ve her şeye boyun eğecek şekilde programlanmaları toplumda kadının rolü ve cinsiyete bağlı şiddet eğilimiyle ilgili sorun yaratabilir.

    Tahmini net değeri 30 milyar dolara ulaşan seks oyuncakları endüstrisi, 21. Yüzyılın en hızlı büyüyen endüstrileri arasında yer alıyor. Endüstrinin gelecek birkaç yıl için de daha da büyümesi bekleniyor.

    Çevrimiçi bir ankete katılan erkeklerin yüzde 40'ından fazlası gelecek beş yıl içinde, seks robotu satın almayı düşünebileceğini belirtti.

    ReaBotix adlı bir şirket, 2017 yılında dünyanın ilk yapay zeka temelli seks robotunu geliştirdi. Uzmanlara göre, seks robotlarına artan talep ve yapay zeka teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, seks robotlarının bilişsel ve duygusal davranışlar üzerindeki etik etkilerinin göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor.

    Görünüş ve roller sorunlu

    Nöroetik Kanada adlı merkez tarafından yapılan araştırmaya göre, seks robotları zararlı cinsiyet stereotiplerini pekiştirme potansiyeli taşıyor. Bu durum hem robotların görünüşü hem de kimliğine programlanan roller yoluyla ortaya çıkabiliyor.

    Yapay zeka temelli ilk seks robotu olan Harmony’i inceleyen araştırmacılar, robotun fiziksel görünümünün büyük göğüsler ve küçük bir bel gibi özelliklerle, kadınların güzelliğine ilişkin klişeleşmiş beklentileri yansıttığına dikkat çektiler. Araştırmalara göre kadınların bu tür tasviri ile cinsel taciz ve şiddet vakalarının artması arasında bağlantı bulunuyor.

    Her zaman boyun eğiyor

    Seks robotları ayrıca kimlik ve cinsel ilişkilerdeki roller hakkındaki olumsuz fikirleri de güçlendiriyor. Robotların sevdiği ya da sevmediği şeyler ile güçlü fikirleri olmaması, herhangi bir eylemi ret edecek şekilde programlanmamaları, kullanıcıya her zaman boyun eğmeleri bu özelliklerin başında geliyor.

    Bilim insanları, bu durumun bir kadın partnerin rolünün ne olması gerektiği konusundaki fikirleri ve dolayısıyla kullanıcıların gerçek hayattaki beklentilerini etkileyebileceğini belirtiyorlar.

    Robot hakları

    İnsan-robot ilişkilerinin saygı ve rıza gibi temel değerlerden uzakta olması gelecekte sorun yaratacak bir başka unsur olarak değerlendiriliyor. Robotların haklarını güvence altına alacak tartışmalar, bir süredir bazı kurum ve kuruluşların gündeminde.

    Örneğin Avrupa Parlamentosu, yetenekli yapay zeka sistemlerinin haklarını güvence altına almak için elektronik bir kişilik kategorisi oluşturulmasını önerdi.

    Uzmanlara göre seks robotlarının şu anda programlanma şekli açıkça sorunlu. Kadınların pornografikleştirilmesini teşvik ediyor, ilişkilerde rızayı ortadan kaldırırken şiddet ve saldırganlığı da cezasız bırakıyor. Bilim insanları bu davranışların gerçek ilişkilerdeki olası yansımalarının önüne geçmek için etik sorunlar konusunda düzenleme yapılması gerektiğinin altını çiziyorlar.

     

    Etiketler:
    Yapay zekalı seks robotu Emma, seks robotu genelevi, seks robotları, Seks robotu, seks robotu
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