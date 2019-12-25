İrlanda’da bir rahip kiliseyi 'scooter’ıyla terk etti

İrlanda’da Katolik bir rahip, Noel Ayini’nden sonra kiliseyi scooter'ıyla terk etti. Törene katılanlar rahibi şaşkınlıkla izledi.

İrlanda'nın başkenti Dublin’de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scootera binip kiliseyi terk etti.

This Irish Catholic priest made a memorable exit from Christmas Eve Mass when he went rolling down the aisle on a scooter.



Father Peter O’Connor told the children in attendance that he received the scooter from Santa and wanted to test it out. https://t.co/nvoh6qdw3p pic.twitter.com/8eUKbvJVal — ABC News (@ABC) December 25, 2019

​Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi. Kilisede bulunanlar rahibin scootera bindiği anları videoya kaydetti.