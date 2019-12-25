PUBG Mobile dizi oldu: İlk bölümü YouTube'da yayınlandı

Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile dizi oldu. 5 bölüm olarak planlanan 'Dosti Ka Naya Maidan' adlı dizinin ilk bölümü 'Squad Ki Synergy', PUBG Mobile Hindistan resmi kanalından paylaşıldı.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile'ın merakla beklenen web dizisinin ilk bölümü YouTube'da yayınlandı.

İnternet dizisinin 'Squad Ki Synergy' (Takım Sinerjisi) adlı ilk bölümü, PUBG Mobile Hindistan resmi kanalından paylaşıldı.

Webtekno'nun haberine göre 'Dosti Ka Naya Maidan' olarak adlandırılan dizi, Hindistan'da küçük bir kasabada yaşayan bir grup gencin hayatını anlatıyor ve oyunun bugünkü kültürel fenomen olma yolunda sınırları nasıl aştığını konu alıyor.

Dosti Ka Naya Maidan'ın oyuncu kadrosunda Badri Chavan, Ranjan Raj, Chinmay Chandraunshuh, Alam Khan ve Arnav Bhasin yer alıyor. Ayrıca PUBG Mobil yayıncıları Rawknee ve Kronten de dizide rol alıyor. Dizi, gençlerin oyundaki ilk günlerinden itibaren yolculuklarını konu alıyor.

Hindistan'daki PUBG hayranları için yapılan web dizisi, geliştiricilere göre farklı hayatlar yaşayan PUBG Mobile oyuncularının hikayelerini tasvir ediyor. Her bölüm yeni bir hikaye anlatacak ve kişisel hırsların üstesinden gelen kararlılık ve cesaret hikayeleri, dostluk hikayeleri ve çok daha fazlasını sunacak.

PUBG Mobile dizisi toplamda 32 dakika 11 saniye sürüyor.