Sibirya'nın en yüksek noktası Beluça Dağı'nı, gökkuşağı renkli bulutlar sardı

Rus fotoğrafçı Svetlana Kazina, nadir görülen bir doğa olayını kameraya aldı.

Kazina, Sibirya'nın en yüksek tepesi Beluça Dağı'nın üzerindeki gökkuşağı renkli bulutların fotoğrafını çekti.

Güneş ışıklarının atmosferde su damlacıkları arasında dağılması neticesinde oluşan gökkuşağı bulutları, sabun baloncuklarını andırdı.

Kazina, “Bu güzelliği sabahın erken saatlerinde çektim. Gökkuşağı bulutları güneşe yakın ince bulutların izgesel renklere dönüştüğü nadir bir olay. Fotoğraflarımdaki bulutlar o kadar ince ki sırmaya benziyorlar. Rüzgarın hızından dolayı da bulutlar her saniye değişiyordu” dedi.

Rainbow clouds crown Belukha, the highest peak of the Altai Mountains. Local photographer Svetlana Kazina caught rare natural phenomenon on camera https://t.co/ZqPprgAvch pic.twitter.com/s8DQ5g3Qah — The Siberian Times (@siberian_times) December 23, 2019

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