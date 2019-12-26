İstanbul Esenler'de Pazartesi günü O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Minibüs geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.

İstanbul’da zikzak çizerek ilerleyen minibüs sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu https://t.co/qrL7aLFAnw pic.twitter.com/FKu2jX3U8O — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 26, 2019

​Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor.