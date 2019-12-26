Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden Netflix filminin yapımcılarına molotofkokteylli saldırı

Brezilya'da Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden Netflix filmine tepkiler dinmiyor. 2 milyon kişinin platformdan kaldırılması için imza toplamasının ardından şimdi de filmin yapımcılığını üstlenen komedi grubunun binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Bu ayın başında Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği Netflix filmi ülkede ciddi tepkilere neden oldu.

Filmin Netflix’ten kaldırılması için başlatılan imza kampanyası, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı. Ancak film platformda yer almaya devam edince, Porta dos Fundos'un Rio de Janeiro’daki ofisine molotofkokteylli bir saldırı düzenlendi.

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, grup tarafından yapılan açıklamada "Daha güçlü, daha ilham verici olarak devam edeceğiz, ülke bu nefret fırtınasından kurtulacak ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra aşk da hüküm sürecek" ifadelerini kullandı.

Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis molotov contra nosso edifício. pic.twitter.com/QsTadQt3do — Porta dos Fundos (@portadosfundos) December 24, 2019

​Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro, Netflix filmini bir 'çöp' olarak nitelendirerek 'yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini' savundu.

Oldukça dindar bir ülke sayılan Brezilyada homofobinin yaygın olduğu belirtiliyor.

More than 1.8 million people have signed a petition calling on Netflix to pull "The First Temptation of Christ," a Brazilian comedy that portrays a gay Jesus and a weed-spoking Mary.https://t.co/6Zznv4Ug4t — NBC Out (@NBCOUT) December 16, 2019

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