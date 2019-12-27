Hindistan’da yiyecek arayan fil ortalığı yıkıp geçti

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletindeki Belpahari köyünde yavru bir fil korku yarattı. Yiyecek arayan fil tarlalardaki ekinleri ezip geçti. Bölgede yaşayanlar taş ve sopalarla fili kaçırmaya çalıştı.
'Bablu' ismindeki fil, pikniğe gelenlerin getirdikleri yemeklerin kokusunu alarak eğitmenlerinin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan yere doğru koşmaya başladı.
Indian villagers chase off hungry elephant with a burning torch https://t.co/tbhmKdwAaB— Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2019
Bir filin üzerlerine doğru koştuğunu gören piknik yapanlar ise panik içinde kaçıştı. Fil piknik alanındaki yemekleri yerken, eğitmenleri de ellerindeki meşalelerle fili tekrar kontrol altına almaya çalıştı.
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