Şiddet uygulayan eski eşe takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e şiddet uygulayan Murat Cem K.'ye mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı. Yeni kelepçenin gelmesi 1 hafta sürecek. Eski eşinden sürekli tehdit alan Zeliha Erdemir sosyal medyadan yaptığı 'Ölmek istemiyorum' paylaşımıyla yardım istemişti.

Didim'de Zeliha Erdemir, şiddet gördüğü Murat Cem K. ile olan evliliğini 2016 yılında sonlandırdı. Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı.

'Ölmek istemiyorum'

Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Erdemir'in tepkisi, basında haber olarak yer aldı.

Zeliha Erdemir'in yardım isteğinin ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkeme yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereği Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi.

​Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararını gözden geçirecek, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

Elektronik kelepçe 1 hafta sonra gelecek

Mahkemenin bu kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

Zeliha Erdemir, "Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldığını biz 1 gün sonra öğrendik. Ancak avukatlarım emniyeti arayarak elektronik kelepçe konusunda bilgi edinmek istediğinde şaşkınlık yaşadı. Kelepçenin arızalı olduğu söylendi. Yenisinin getirilerek, takılacağını öğrendik. İnşallah bu elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder" dedi.