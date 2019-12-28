Huawei'nin 2020'de satmayı hedeflediği 5G'li akıllı telefon sayısı açıklandı

Bu yıl içerisinde oldukça gelişen ve popüler hâle gelen 5G teknolojisinin önümüzdeki sene daha da yaygınlaşması bekleniyor. Bu teknolojinin en yaygın iletişim teknolojisi olması beklenen Çin’de akıllı telefon devi Huawei, bu teknolojiye sahip en az 100 milyon cihaz satmayı planlıyor.

Dünya çapındaki hemen hemen her ülke, 5G teknolojisine yatırım yapmaya başladı ve bu yatırımların büyük bir kısmı Çin’de bulunuyor. 5G pazarında büyük bir paya sahip olması beklenen Çin, bu teknolojiyi akıllı telefonlarına entegre eden üreticilerin de odak noktası olmuş durumda.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, özellikle birkaç senedir piyasaya sürdüğü akıllı telefonları ile oldukça dikkat çekmeyi başarmış ve popülaritesini giderek artırmış bir şirketti.

5G teknolojisinde de önde gelen şirketlerden biri olan Huawei, bu teknoloji ile ilgili olan çalışmalarını önemseyerek ön plana taşımıştı. Şirket ile ilgili ortaya çıkan yeni bir rapor, Huawei’nin 5G teknolojisini cihazlarında kullanma ve yayma isteğini gözler önüne serdi.

Webtekno'nun aktardığına göre, Japonya merkezli akıllı kondansatör üreticisi Taiyo Yuden şirketinin CEO’su Shoichi Tosaka, şirketinin yıllık 5G baz istasyonu siparişleri aldığını ve önümüzdeki haftalar için 5G akıllı telefon bileşenleri için de sipariş almayı beklediklerini açıkladı.

5G kondansatörlerin en büyük müşterilerinin ZTE ve Huawei şirketleri olduğunu açıklayan Tosaka, Huawei’nin önümüzdeki yıl kendi başına 100 milyon 5G destekli akıllı telefon satacağını beklediğini belirtti.

Huawei, yüksek seviyeli cihazlarının yanı sıra bütçe dostu modellerine de 5G teknolojisini entegre ederek 5G teknolojisini daha fazla yaymak istiyor.

Daha fazla kullanıcı için 5G bağlantısını sağlamayı planlayan Huawei’nin 100 milyon cihaz satıp satamayacağını bizlere zaman gösterecek ancak şirketin bu teknolojiyi birçok modeli için uygun hâle getirmesi, hedeflerine daha kolay ulaşabilecekleri anlamına geliyor.