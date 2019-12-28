Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizinin sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy’un dublörünü canlandıran Andrew Dunbar, dün gece Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.

30 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Dunbar ayrıca daha önce 'Line of Duty' ve 'Derry Girls' dizilerinde rol almıştı.