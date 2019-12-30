ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 5 arkadaş, yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışırken, tüp bebek tedavisini denedikleri aynı yaz ayları içerisinde hamile olduklarını öğrendi.

New Jersey'de yaşayan 34 yaşındaki Micki Berg, 36 yaşındaki Amie Thomas, 31 yaşındaki Kristin Matty, 45 yaşındaki Kristen Heller ve 37 yaşındaki Celeste Zazzali yıllarca çocuk sahibi olamamaları sonucunda tüp bebek tedavisini deneme kararı aldı.

Yerel bir tüp bebek kliniğinde tanışan 5 arkadaş, aynı yaz ayları içerisinde hamile olduklarını öğrendi.

Hamilelikleri süresinde her hafta destek grubu toplantılarında deneyimlerini birbiri ile paylaşan arkadaşlar, yine kısa aralıklarla doğum yaparak bebeklerine kavuştu.

Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı https://t.co/MnUOOQ6F3f pic.twitter.com/igItUiKt2E — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 30, 2019

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