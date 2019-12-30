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    Greta'nın babası: İklim için mücadele ettikçe daha mutlu biri oldu, ama ben endişelendim

    © REUTERS / Rafael Marchante
    Yaşam
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    İklim krizine karşı başlattığı eylemle dünya çapında milyonlarca insana ilham veren Greta Thunberg'in babası, kızının mücadele ettikçe daha mutlu biri olduğunu ama onun maruz kaldığı nefretin kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

    Svante Thunberg, dünya çapında iklim grevlerinin ve eylemlerin fitilini ateşleyen ancak aynı zamanda nefret dolu eleştirilerin de odağına yerleşen 16 yaşındaki kızı Greta’ya dair hislerini ve yaşadıklarını anlattı.

    BBC Radio 4 Today adlı programda konuşan Thunberg, kızının iklim için mücadele etmeye başladıktan sonra çok daha mutlu olduğunu ancak kendilerinin Greta’nın maruz kaldığı nefret nedeniyle endişeleri olduklarını söyledi.

    'Kabus gibiydi'

    Greta’nın tüm protestoların fitilini ateşleyen ‘iklim için okul grevini’ başlatmadan üç-dört yıl kadar önce depresyonla mücadele ettiğini belirten baba, “Konuşmayı bırakmıştı, okula gitmeyi bırakmıştı, yemek yemeyi reddediyordu” dedi.

    Greta’ya Asperger Sendromu ve Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi konulduğunu, 14 yaşındaki diğer kızları Beata’nın da bu iki hastalığın yanı sıra Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’ndan mustarip olduğunu anımsatan baba, durumu ‘bir ebeveyn için kabus gibi’ diye niteledi.

    Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump'a bakışları ile dikkat çeken İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg
    © AP Photo /
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    Aktör olan Svante Thunberg kızlarıyla evde daha fazla vakit geçirmeye başladığını, opera sanatçısı olan eşi Malena Ernman’ın da ailesiyle olabilmek için bu dönemde tüm sözleşmelerini iptal ettiğini anlattı.

    Önce ailesine meydan okudu

    Svante Thunberg, Beata’nın feminizmi savunmaya başladığını, Greta’nın da iklim değişikliğini kavradıkça mücadele konusunda giderek daha tutkulu bir hale geldiğini söyledi. Greta’nın önce kendilerine meydan okuduğunu anlatan baba Thunberg, “Yeterince mücadele etmediğimiz gerekçesiyle bizi ‘ikiyüzlü’ olmakla eleştirdi. ‘İklim konusunu yeterince ciddiye almadığımıza bakılırsa hangi insan haklarını savunuyorsunuz?’ dedi bize” ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine daha çevre dostu alışkanlıklar edindiklerini söyleyen Svante Thunberg, eşinin uçakla seyahat etmeye son verdiği, kendisinin de vegan olduğunu ve bu tutumun kızlarını çok mutlu ettiğini aktardı.

    'İklimi değil, çocuğumu kurtarmak için yaptım'

    Greta’nın ABD’deki iklim zirvesine gitmek için yaptığı yat yolculuğunda onun yanında olduğunu anımsatan baba, “Tüm bunları yaptım, biliyorum ki hepsi yapılması gereken doğru şeylerdi. Ama ben bunları iklimi kurtarmak için yapmadım, çocuğumu kurtarmak için yaptım. İki kızım var ve dürüst olmak gerekirse benim için tek önemli şey onlar. Onların mutlu olmasını istiyorum” dedi.

    © AFP 2019 / ERIC BARADAT
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    Greta’nın aktivizm sayesinde değiştiğini ve çok daha mutlu biri haline geldiğini belirten baba Thunberg, kızının iklim grevi için okulu asmasını başta çok desteklemediğini de açıkladı.

    'Eleştirilerle gayet iyi başa çıkıyor'

    Greta’nın iklim mücadelesinde bu kadar ön cephede yer almasının ‘kötü bir fikir’ olduğunu savunan baba, üretilen sahte haberler ve nefret dolu sözler nedeniyle endişelendiğini ancak kızının eleştirilerle çok iyi başa çıkabildiğini de savundu.

    Baba Thunberg, “Açık olmak gerekirse nasıl yaptığını bilmiyorum ama genelde bunlara gülüyor. Bunları çok komik buluyor” dedi.

    Zamanla ailesi üzerindeki gerginliğin azalacağını umduğunu, o zaman Greta’nın okula dönmeyi düşünebileceğini söyleyen Svante Thunberg, “Eğer bana ihtiyacı olursa orada olmaya çalışacağım. Ama bence gittikçe daha fazla kendi başına yapacak, ki bu harika” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Malena Ernman, Endişe, Grev, Çevre, Asperger Sendromu, Eylem, iklim kriziyle mücadele, iklim krizi, İklim değişikliği, Greta Thunberg, Svante Thunberg
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