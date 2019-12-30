Papua Yeni Gine'de 'Zac Efron’u Öldürmek' adlı belgesel çeken ünlü oyuncu gerçekten ölümden dönmüş

Papua Yeni Gine’de hem yıldızı hem de yapımcısı olduğu bir çeşit hayatta kalma macerası olan ‘Killing Zac Efron’ (Zac Efron’u Öldürmek) adlı belgeseli çeken ünlü oyuncu, hayati tehlikesi olan bir hastalık atlattığını açıkladı.

Instagram hesabından dün bir paylaşım yapan Zac Efron, “İletişime geçen herkese minnettarım. Papua Yeni Gine’de hastalandım ama çok hızlı bir şekilde kendimi toparladım ve burada harika bir üç haftayı tamamladım. Tatili ailem ve arkadaşlarımla geçirmek için evdeyim. Sevginiz ve ilginiz için teşekkür ederim, 2020’de görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Hastalığına dair detayları da anlatan Efron, Noel’den önce tifo ya da benzeri bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiğini, bunun üzerine hemen doktorların gözetiminden helikopterle Avustralya’nın Brisbane kentine götürüldüğünü söyledi. Burada St. Andrews War Memorial Hastanesi’nde tedavi gören 32 yaşındaki oyuncu iyileşmesinin ardından ABD’ye döndüğünü belirtti.

Efron, bu ay başlarında Papua Yeni Gine’de ıssız bir ormanda 21 gün boyunca deneyimlediklerini filme aldığı söz konusu seriye başlamıştı.