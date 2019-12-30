Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni yıla girerken kar görüntüsü olmayacak. İstanbullular ise yeni yıla yağmur ve rüzgarla girecek, hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak.

Tüm dünyada yeni yıl heyecanı yaşanırken yılbaşı kutlamaları için plan yapan vatandaşlar hava durumunu da merak ediyor.

Yarın gece itibariyle, 2019 yılına veda edilirken 2020 yılına 'Merhaba' denecek.

Yeni yıla girerken klasikleşen kar görüntüsü bu sene birçok şehirde gözlenmeyecek. İç ve yüksek kesimlerde yaşanacak hafif kar yağışları haricinde yoğun bir kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise durum şöyle: