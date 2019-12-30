Mersin'de denizin rengi değişti

Deniz suyuna karışan çamur Mersin'de sahil boyu farklı bir görüntü oluşturdu.
Sağanak yağış Mersin'de denizin renginin değişmesine neden oldu.
Deniz suyuna karışan çamur Mersin'de sahil boyu farklı bir görüntü oluşturdu.
Türkiye, sosyal medya kullanımı ve telefonda oyun oynama konusundaki liderliğini, telefon kullanımından kaynaklanan fiziksel acıya da taşıdı. 28 ülkeyi kapsayan araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Kullanıcıların yüzde 26’sı ise parmak acısı ve baş ağrısı yaşadığını belirtiyor.
İtalyan futbol kulübü Roma, kulübün çoğunluk hisselerini satmak için ABD'li milyarder Dan Friedkin'in sahibi olduğu Friedkin Group ile satış görüşmeleri yapıldığını bildirdi. Basına yansıyan haberlerde söz konusu rakamın 750 milyon euro olabileceği belirtiliyor.
Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu’nca yayınlanan raporda, Türkiye'de bireylerin günde ortalama 2 saat 46 dakikayı sosyal medyada, 3 saat 9 dakikayı televizyon karşısında, 1 saat 15 dakikayı da müzik dinleyerek geçirdiği belirtildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni yıla girerken kar görüntüsü olmayacak. İstanbullular ise yeni yıla yağmur ve rüzgarla girecek, hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak.
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