Mersin'de denizin rengi değişti

Türkiye, sosyal medya kullanımı ve telefonda oyun oynama konusundaki liderliğini, telefon kullanımından kaynaklanan fiziksel acıya da taşıdı. 28 ülkeyi kapsayan araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Kullanıcıların yüzde 26’sı ise parmak acısı ve baş ağrısı yaşadığını belirtiyor.