Yılbaşı kutlamaları öncesi Taksim'de yoğun güvenlik önlemi alındı

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemleri alındı. Bugün öğleden sonra itibariyle Taksim Meydanı'na girmek isteyenlerin çanta ve üstleri arandı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemlerinin hazırlanması dün akşam başladı. Demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla saatler varken kalabalıklaştığı görüldü.

Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaşlar ve turistler, soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'e geldi.

Taksim'e girerken üst araması

Öğleden sonra Taksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi. İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekletiliyor.

Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.