Captain America oyuncusu annesini öldürmekten tutuklandı

Oyuncu Fitzgerald, ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan annesini bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Mollie Fitzgerald’ın annesi Patricia Fitzgerald’ın 20 Aralık’ta evinde ölü bulunduğunu, cesedin üstünde bıçak darbeleri olduğunu belirtti.

'Captain America' Actress Mollie Fitzgerald Charged with Killing Mother https://t.co/MMivNOvcbl — TMZ (@TMZ) January 1, 2020

68 yaşındaki anne Fitzgerald’ın cesedinin ölümünden 11 gün sonra bulunduğu belirtilirken, Mollie Fitzgerald'ın da tutuklandığı ve Perşembe günü mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

Captain America serisinin ilk filminde Stark Girl karakterini canlandıran Mollie Fitzgerald, aynı zamanda yönetmen Joe Johnston'un da asistanlığını yapmıştı.

En son 2018'de 'Trouble Is My Business' filmiyle beyazperde de yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 'The Lawful Truth' ve 'The Creeps' gibi düşük bütçeli filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı.