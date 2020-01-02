İngiliz kanalındaki Greta Thunberg'le ilgili cinsel espri, Twitter'da hoş karşılanmadı

Britanya'da yeni yıla girilirken televizyondaki bir komedi programında geçen yıla damga vuran 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında cinsellik göndermeli espri yapılması, tartışma yarattı.

İklim değişikliğiyle mücadele için küresel okul grevleri örgütlenmesine öncülük eden, BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı dünya çapında konuşmayla yankı yaratan ve Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçilen İsveçli aktivist Greta Thunberg hakkındaki dokunulmazlık zırhı, bir İngiliz komedi programında delindi.

İngiliz kanalı Channel 4'un 'The Last Leg' isimli programında engelli kadın komedyen Rosie Jones, genç aktivist hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bence Greta harikulade ve müthiş bir şey yapıyor" diyerek ekledi:

The Last Leg’s Rosie Jones drops shocking Greta Thunberg joke and fans are reelin #Celebrity https://t.co/AqM1FDaA88 pic.twitter.com/eSTQPYrVwn — CelebrityUK (@Celebrity_UKnws) December 31, 2019

"Ama bunu şimdi yapmasın. Biraz yaşaması lazım, daha 16 yaşında. Lambrini (ergenlerin tercih ettiği bir ucuz şarap) içmek ve parmaklanmak."

Espri stüdyodaki davetliler tarafından kahkahalarla karşılanırken, izleyicilerden bazıları Twitter'dan tepki gösterdi.

This will get the snowflakes😂😂 https://t.co/N5WPgwhg3d — David the lamp Lammy (@Ramrod58186044) January 1, 2020

BBC'ye katkıda bulunan aktivist Mandy Rose Jones "Böyle esprilerin yayımlanmasına izin verirsek değişim yaratan gençlere nasıl örnek olacağız" diye çattı.

Dylan isimli kullanıcı hakkında cinsel espri yapılan Greta Thunberg'in 16 yaşında olduğu ve reşit olmadığını hatırlattı.

Rosie Jones made a sexual comment about Greta Thunberg. Who is 16. A minor. — Dylan 🏳️‍🌈🌹 (@DJT01234) December 31, 2019

Nikki isimli kullanıcı insanların buna nasıl gülebildiğini sorgularken "O Greta Thunberg dünyayı kurtarmayı bir kenara bırakmalıymış, 16 yaşındakilerin yapması gereken sadece iki şey varmış, Lambrini içmek ve parmaklanmak" tepkisini verdi.

This world is doomed



Oh how people laughed at Rosie Jones on The Last Leg



"That Greta Thunberg should put saving the world on hold.

There's only 2 things 16 year olds should be doing.

Drinking Lambrino & getting fingered"



🌎🔥 #climatechange #GlobalWarming pic.twitter.com/mZNrZM2N08 — Nikki (@me1stVegan2nd) December 31, 2019

Skylar isimli kullanıcı, Channel 4'a "Cidden mi" diye sordu, Just insults daily isimli kullanıcı, espriyi 'iğrenç' diye nitelerken Channel 4'a "Böyle bir davranışa izin verdiğiniz için kendinizden utanmalısınız" diye çıkıştı.

Massive fucking yikes on the Last Leg of the Year for some "comedian" suggesting Greta Thunberg should be getting fingered and drinking Lambrini.@Channel4, are you serious? — Skylar 🇪🇺 (@deathbyjulmust) December 31, 2019

@Channel4 the greta thunberg joke on the last leg was disgusting and you should be ashamed of yourselves for allowing that behaviour — just insults daily (@insulting_daily) December 31, 2019

Me isimli kullanıcı, Rosie Jones'un hasta olduğunu söyleyerek soruşturulmasını talep etti.

That Rosie Jones is one sick individual shouldn't she be investigated? — ME (@HUMANBEINGONE) January 1, 2020

Komedyeni savunan paylaşımlar yapanlar da oldu.

A Libertarian Rebel Esq QC #BritishIndependence isimli kullanıcı, tıpkı radikal İslam gibi Greta Thunberg'in de eleştiri, sorgulama ve alay konusu olmaktan azade bulunmadığını belirtti.

Good on Rosie Jones.

Given the scale of what both propose & the societal upheaval (not excluding violence) that both advocate to bring it about, no reason why Thunberg should be insulated from criticism, interrogation & mockery, any more than radical Islam should#FreedomOfSpeech https://t.co/iz8CNoAZIR — A Libertarian Rebel Esq QC🤞 #BritishIndependence (@A_Liberty_Rebel) January 1, 2020

David Reynolds "Rosie Jones'un Greta Thunberg'in hayatın tadını çıkarması, Lambrini içip kendini parmaklatması gererektiğini söylemesi, benim için kesinlikle 2019'un olayı" dedi.

Rosie Jones saying Greta Thunberg needs to enjoy life, drink Lambrini and get fingered, is definitely a highlight of 2019 for me. @TheLastLeg — David Reynolds (@david_rey9) December 31, 2019

Birçok kullanıcı da İngilizlerin acımasız esprilerle bezeli mizah geleneğini hatırlatma gereği duydu.