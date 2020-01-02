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17:50 02 Ocak 2020
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    İnternet çağında kuş dili: Kuşköy sakinleri, acil haberleri ıslıkla bildiriyor  

    İnternet çağında kuş dili: Kuşköy sakinleri, acil haberleri ıslıkla bildiriyor  

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    Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dili (ıslık dili), yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor.

    Kuşköy'ü ziyaret eden Sputnik muhabiri, Islık Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek ile konuştu ve köy sakinlerinin bu eşsiz yeteneği hakkında bilgi aldı.

    Köçek, "Köyümüzde yaklaşık 400 kişi var, ıslık dilini hemen herkes konuşabiliyor. 90 yaşındaki dedelerimiz de konuşabiliyor. Bu, en az 500 yıllık bir gelenek. Engebeli arazilerden birbirleriyle konuşuyorlar, yaklaşık 3 kilometreden duyuluyor. Dağlarda komşularla konuşmak gerekiyor, acil gelişmeler oluyor. Elbette köylüler ıslık diliyle felsefi konuşmalar yapmıyor, işle veya yardım talebiyle ilgili basit cümleler kuruyor" dedi.

    İnternet çağında kuş dili: Kuşköy sakinleri, acil haberleri ıslıkla bildiriyor  
    © Sputnik /
    İnternet çağında kuş dili: Kuşköy sakinleri, acil haberleri ıslıkla bildiriyor  

    'Birkaç haftada öğreniliyor'

    Islık dilini öğrenmenin zor olmadığını kaydeden Köçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir yabancı dil değil, normal Türkçe. Sadece bunu ıslığa aktarmayı öğreniyoruz. Birkaç haftada öğrenmek mümkün. Örneğin; 'hoşgeldiniz' aynı hece sayısına sahip ve harfler ıslıkla seslendiriliyor. Günlük konuşma dilinde yaklaşık 500 sözcük var ve bu son derece yeterli. Kuş dili ders kitabını tamamlamak üzereyiz, yakında yayınlanacak. Dil kurslarımız da var, çocuklar buraya memnuniyetle geliyor."

    'Modern araçlar kuş diline ilgiyi etkilemedi'

    Köçek'in 'kuş dilini en iyi konuşan kişi' olarak tanıttığı Eren Çındık adlı 16 yaşındaki genç ise bu ilgi çekici dille ilişkisini şöyle anlattı: "Doğduğumdan beri köyde kuş dili konuşuluyor, ancak önceden pek ilgi göstermiyordum. Bize ait bu kültürü ve geleneği korumaya çalışıyoruz. Artık cep telefonuyla aramak mümkün, kısa süre önceye kadar bu teknoloji yoktu. Modern araçların insanların kuş dilini öğrenme isteğini etkilememesi memnuniyet verici. İnsanlar bu geleneği koruyor, gençler de çok ilgi gösteriyor. Bu dili koruyup gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."

    2018 yılında Doğu Karadeniz'de 500 yılı aşkın tarihi ile günümüze kadar gelen kuş dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş ve artık 'ıslık dili' adıyla tanıtılmasına karar verilmişti.

    İnternet çağında kuş dili: Kuşköy sakinleri, acil haberleri ıslıkla bildiriyor  
    © Sputnik /
    İnternet çağında kuş dili: Kuşköy sakinleri, acil haberleri ıslıkla bildiriyor  
    Etiketler:
    UNESCO, Kuş dili, Festival, Köy, Giresun, İnternet
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