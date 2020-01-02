Rus bilim insanları, su faturasının düşük gelmesi için sistem geliştirdi

Penza Devlet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen cihaz, tüketicilerin ödemelerinin azalmasını sağlayacak.

Cihaz, tanklardaki su seviyesini inceleyen ve kontrol paneline bilgi aktaran ultrasona dayalı çalışıyor.

Su pompalama motorlarının sorunsuz çalışmasını ve ayarlanabilir şekilde durmasını sağlayan cihaz, aşınma ve su sızıntılarını önleyecek.

Geliştiren ekibe göre, bu da nihayetinde su ve elektrik enerjisi kaybını engelleyecek.

Yapılan hesaplamalara göre, otomatik sistemlerin şehirlerdeki su şebekelerinde faaliyete geçirilmesi halinde, enerji harcamaları yüzde 90’a kadar azaltılabilir.

Böylece tüketicilerin elektrik ve su gibi giderleri düşebilir.

Penza Devlet Üniversitesi Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Vasiliy Aşanin, "Geliştirdiğimiz cihazın patenti alındı ve Penza Şehir Su Kanalı tarafından onaylandı"bilgisini vererek ekledi:

"Yönetim değişikliği nedeniyle henüz bu sistemi faaliyete geçiremedik, ancak gelecek yıl bunu başarmayı umuyoruz."