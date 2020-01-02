Kadın hayranının koluna vuran Papa, aşırı sağcı liderin troll videosuna malzeme oldu

Yılbaşında tacizkar hareketine maruz kaldığı kadının koluna vuran Papa Francis, sonradan özür dilemesine rağmen, İtalyan aşırı sağının liderine alay konusu oldu. Salvini'nin Papa'yı trollediği video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in yılbaşında elini yakalayan ve sert şekilde kendisine çeken bir kadının koluna hışımla vurması, İtalyan aşırı sağının lideri tarafından taklit edilerek alay konusu yapıldı.

İtalya'da Haziran 2018 - Eylül 2019 ​​arasında koalisyon hükümetine ortak olarak Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı görevlerini yapan Matteo Salvini, Papa'nın sonuç itibarıyla kadına vurarak 2019'u sonlandırmasının parodisini yaptığı bir video çekti.

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı video sadece Instagram'da 680 binden fazla kez izlendi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Strattonato da fan agitata ❤️ Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Oca, 2020, 8:01öö PST )

Karlarla kaplı dağ başında çekilen videoda, Lega partisinin lideri laylaylom yürürken görülüyor. Kız arkadaşı Francesca Verdini tarafından canlandırılan çılgın bir hayranı aniden atılıp Salvini'yi kolundan çekiyor. Sinirli çıkışlarıyla tanınan aşırı sağcı lider, vuracakmış gibi kolunu kaldırıyor, ama sonuçta eliyle kadının yanağına okşuyor. Çift kahkahalar atarken video bitiyor.

83 yaşındaki Papa Francis ise yılbaşında Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda hacıları selamlarken kendisini çekiştiren kadının koluna vururken görüntülenmişti.

Pope Francis repeatedly SLAPS woman’s hand after she YANKS him toward her



DETAILS: https://t.co/V6taO9Jc9v pic.twitter.com/Iw7KrEdyuz — RT (@RT_com) January 1, 2020

Tacizkar hareketine maruz kaldığı kadından koluna vurarak kendini kurtaran Papa, yeni yıl ayininde ise kadına yönelik her türlü şiddeti kınadı ve tanrıya saygısızlıkla kıyasladı.

Malum olay için de özür dileyen Arjantinli Cizvit Papa "Ben dahil hepimiz pek çok kez sabrımızı kaybediyoruz, kötü örnek oluşturduğum için özür dilerim" dedi.