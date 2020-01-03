İngiltere'de emsal karar: Veganlık felsefi inanç sayılıp koruma altına alındı

İngiltere'de bir mahkeme, veganlığın yasalar tarafından korunan 'dini ya da felsefi inanç' olduğuna karar verdi.

şehrinde yaşayan Jordi Casamitjana adlı kişi, çalıştığı hayvan hakları kuruluşu League Against Cruel Sport'un (LACS) çalışanlarına ait emeklilik fonlarını, hayvanlar üzerinde testler yapan şirketlere yatırdığını ifşa ettikten sonra işten çıkarıldığını iddia ederek şirketten davacı oldu.

Casamitjana, şirketin etik veganizim inancı nedeniyle işten çıkarmasının din ya da inançları koruma altına alan 'Eşitlik Yasası'na aykırı olduğunu belirtti.

Hayvanların avlanmasına ve yarıştırılmasına karşı kampanyalar yürüten LACS ise Casamitjana'nın 'görevi suistimal' nedeniyle işine son verildiğini açıklayarak, veganlığın yasalarla korunamayacağını savundu.

'Birçok veganın hayatını etkileyecek'

Bugün gerçekleşen duruşmada Yargıç Robin Postle, bir kişiyi vegan olduğu için işten çıkarmanın yasal olmadığına karar verdi.

Bu emsal kararla, veganlık 'din ya da felsefi düşünce' kategorisinde yer alarak 'Eşitlik Yasası' kapsamında korumaya alımış oldu. İngiltere'de veganlar, sosyal hayatta ayrımcılığa uğramama konusunda yasal güvenceye kavuştu. ​

Duruşmanın ardından Sky News'e konuşan Casamitjana, "Bu davayı kazanmak çok önemliydi. Bu dava birçok veganın hayatını da etkileyecek" dedi.

Ethical veganism is a philosophical belief and should be protected by law, an employment tribunal has ruled.



Ethical vegan Jordi Casamitjana gives his reaction to Sky News.



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Eşitlik Yasası, kimsenin yaş, fiziksel engel, değiştirilmiş cinsiyet, ırk, din ya da inanç, cinsiyet, cinsel yönelim, evlilik ya da sivil birliktelik, hamilelik ve annelik nedeniyle herhangi bir yerde farklı muamele göremeyeceğine hükmediyor.

Veganlığın bir tercih değil ahlaki bir yükümlülük olduğunu savunan etik veganlar, hayvanların insanların mülkü olarak muamele görmeme hakkı olduğunu savunuyor.